Умер знаменитый учёный Вячеслав Стёпин

Известный российский учёный, академик РАН Вячеслав Стёпин умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает Институт философии РАН, много лет им возглавляемый.

Церемония прощания состоится 18 декабря в Ритуальном зале РАН.

Стёпин был лидером отечественной философии и признанным во всём мире специалистом в области философии науки, авторитетом в области теории познания, философии и методологии науки, философии культуры.

Кроме того, он был именитым лектором, выступления которого всегда собирали полные аудитории. Стёпин стал учителем для нескольких поколений философов в РФ и Белоруссии.

Особый интерес вызывали размышления философа о том, почему в разные периоды расцветает лженаука и как появляются теории, претендующие на кардинальные изменения сложившейся картины мира.

Вячеслав Стёпин был лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники, награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" и орденом Дружбы народов.