"Дуршлаг" и "бегущая мишень". Новое авто Нацгвардии Украины высмеяли в Сети

Пользователи также подчеркнули, что внешний вид машины напоминает им времена, когда они ходили в кружок во дворце пионеров.

Автомобиль, который Национальная гвардия Украины планирует начать использовать в скором времени, высмеяли пользователи в Сети.

Ранее в сервисе Youtube появилось видео с испытаний разработки. В подписи к ролику говорится, что автомобиль способен заменить Humvee и по сравнению с ним демонстрирует отменные результаты.

Комментаторы отмечают, что у новинки мало общего с американским аналогом.

Хотели сделать Humvee, а получился велосипед Osur_Bof

Любопытно, что созданием автомобиля занимались волонтёры, что также не прошло мимо пользователей. Также комментаторы отметили не самое высокое качество сборки машины.

На сайте "Вездеходов.нет" круче мужики тачки собирают! Аристарх Пасечник

Один из пользователей и вовсе ностальгирует по временам своего детства.

Ностальгия по кружку при дворце пионеров Владимир Шумов

Машину также сравнили с "дуршлагом" за отсутствие у него брони, также пользователи Сети задались вопросом, зачем ей нужен пулемёт.