Лапы на льду. Талисманом команды НХЛ "Сент-Луис Блюз" стал щенок лабрадора

В США талисманом команды НХЛ "Сент-Луис Блюз" стал щенок лабрадора.
В "инстаграме" щенка говорится, что ему дали кличку Баркли в честь бывшего защитника "блюзменов" Баркли Плейгера.
Недавно пёсик провёл свою первую тренировку с командой и показал, что умеет держать клюшку и ловко обращается с шайбой.
Представители "Сент-Луиса" рассказали, что планах клуба воспитать из Баркли поводыря.
Ранее Лайф рассказывал о том, что выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины .
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