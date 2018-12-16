Лапы на льду. Талисманом команды НХЛ "Сент-Луис Блюз" стал щенок лабрадора

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Лапы на льду. Талисманом команды НХЛ "Сент-Луис Блюз" стал щенок лабрадора

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Собачке дали кличку Баркли в честь бывшего защитника "блюзменов" Баркли Плейгера.

В США талисманом команды НХЛ "Сент-Луис Блюз" стал щенок лабрадора.

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*boop*

Публикация от Barclay (@stlbluespup)

В "инстаграме" щенка говорится, что ему дали кличку Баркли в честь бывшего защитника "блюзменов" Баркли Плейгера.

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Ruff practice #stlblues

Публикация от Barclay (@stlbluespup)

Недавно пёсик провёл свою первую тренировку с командой и показал, что умеет держать клюшку и ловко обращается с шайбой.

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#ootd

Публикация от Barclay (@stlbluespup)

Представители "Сент-Луиса" рассказали, что планах клуба воспитать из Баркли поводыря.

Ранее Лайф рассказывал о том, что выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины .

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