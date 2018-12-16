"Корректно и прозрачно". В ОП РФ оценили ход выборов главы Приморья

На пост губернатора региона баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

Выборы губернатора Приморского края проходят в регионе в прозрачной и корректной обстановке. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Общественной палаты России Максим Григорьев.

По его словам, на всех избирательных участках есть наблюдатели от Общественной палаты, которые находятся на связи с ситуационным центром.

— Сейчас мы видим, что всё проходит в очень такой корректной и прозрачной манере. Это сильно отличается от предыдущих выборов, которые проходили на территории края, наверное, от всех выборов, которые проходили на территории края за всё время, а не только за последнее время. То, что мы видим, — спокойное и прозрачное голосование, — сказал Григорьев.

Член общественной палаты также отметил большой интерес у избирателей к выборам.

— Явка больше, чем в предыдущие случаи, чему мы очень рады, и мы уверены, что в том числе наша Общественная палата внесла свой существенный вклад, поскольку очевидно, что в присутствии полутора тысяч независимых и не связанных с кандидатами наблюдателей, какие-либо нарушения или фальсификации практически не возможны, — отметил он, добавив, что отсутствие жалоб является также хорошим показателем.

Комментируя ситуацию с фейковыми сообщениями о нарушениях на выборах в Приморье, Максим Григорьев отметил, что их распространяют люди, которые не понимают, что является нарушением, а что — нет.

— Это такой феномен за последние пару лет происходит, это связано, во-первых, с непроверенной информацией, которую распространяют, либо с заблуждением избирателей и наблюдателей, просто люди не понимают, что является нарушением, а что — нет, — резюмировал он.

Напомним, что сейчас в Приморском крае проходят выборы губернатора Приморского края. На эту должность баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").