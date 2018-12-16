СКР начал проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Томской области

В ведомстве подчеркнули, что озвучивать какие-либо версии причин произошедшего пока рано.

Следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка" в районе посадочной площадки города Кедровый Томской области, в результате которой пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

— По данному факту ведётся доследственная проверка. На место ЧП выезжают следователи. Будет произведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, изъята необходимая предполётная документация, а также на вертолёт Ми-8 и авиапредприятие, — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадало четыре человека. Также следователи подчеркнули, что озвучивать версии произошедшего пока рано.

Напомним, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Томской области. В момент аварии на борту находились 25 человек, несколько из них получили травмы. Лайф публиковал фото с места ЧП.