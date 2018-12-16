"Надо дать шанс". Канчельскис верит в футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Прославленный спортсмен подчеркнул, что людям уже надоела вся история с игроками.

Экс-футболист клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в беседе со "Спорт уик-эндом" заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут вернуться в футбол и доказать всем, что случившаяся с ними история была ошибкой.

— Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся — ошибка, — отметил Канчельскис.

Он также подчеркнул, что вся история с игроками уже надоела людям.

Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.