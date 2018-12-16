В Приморье завершились выборы губернатора

По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 39,57 процента (580 тысяч человек).

Все избирательные участки на повторных выборах губернатора Приморского края завершили работу. Члены избиркома приступили к подсчёту голосов.

Всего в этот день в регионе было открыто свыше 1,3 тысячи избирательных участков. По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 39,57 процента (580 тысяч человек), что гораздо выше явки в первом туре сентябрьского голосования. Тогда на выборы 9 сентября к тому же времени пришли около 26 с половиной процентов избирателей.

Всего на пост губернатора Приморского края претендует четыре человека: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").