"Нужны были деньги". Скупщик голосов во Владивостоке объяснил свой поступок

Несколько дней назад мужчине написал незнакомец по имени Михаил и предложил заработать 50 тысяч рублей.

Мужчина, которого сегодня во Владивостоке оштрафовали за подкуп избирателей в пользу кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко, объяснил свой поступок "недостатком денег". Об этом сообщает портал Znak.com.

По словам Егора К., незадолго до выборов ему в WhatsApp написал незнакомец по имени Михаил и предложил заработать 50 тысяч рублей.

— Меня это заинтересовало, мы начали переписку, цена вопроса была 50 тысяч рублей. У меня случилось так, что мне нужны были деньги, у меня большие долги, — пояснил Егор К.

Он рассказал, что Михаил предложил ему встретиться во Владивостоке 15 декабря, чтобы провести "инструкцию". Егор К. якобы должен был получить 50 тысяч, из которых 10 надо было потратить на подкуп избирателей. За каждый голос, по словам мужчины, он должен был заплатить по 500 рублей, то есть всего "купить" только 20 голосов.

По словам Егора К., он не рискнул сам стоять у входа на участках, поэтому решил привлечь к этому делу незнакомого человека, номер телефона которого он якобы "нашёл в справочнике". Когда между Егором К. и незнакомцем состоялась встреча, первого задержали полицейские.

Напомним, немногим ранее все избирательные участки на повторных выборах губернатора Приморского края завершили работу.