Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после подсчёта 0,13% голосов

На пост губернатора края баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края, самовыдвиженец Олег Кожемяко лидирует с 87,55% на повторных выборах главы региона после подсчёта 0,13% голосов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Сегодня в Приморье прошли повторные выборы главы региона. На пост губернатора края баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

Андрейченко получил 6,04%, Тимченко — 2,20%, Чемерис — 3,30%.

Как ранее сообщили Лайфу в Общественной палате России, выборы губернатора Приморского края проходили в прозрачной и корректной обстановке.