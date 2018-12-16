Щелчок выключателя. В СКР назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде

Взрыв газа в многоэтажном доме в Вологде произошёл после того, как в квартире хозяева щёлкнули выключателем после своего отсутствия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
— Супружеская пара (хозяева) ночью вернулась с дачи, в жилище отсутствовали около суток. Женщина 1975 г. р. зашла первой, включила свет, после чего произошёл взрыв. Потерпевшая скончалась в машине скорой помощи, её супруг 1971 г. р. был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался, — пояснили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Вологде в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв газа, в результате чего погиб один человек и три пострадали. Ранее сообщалось, что СКР начал проверку по факту инцидента. В городе был введён режим ЧС.
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