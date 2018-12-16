Овечкин установил личный рекорд НХЛ по очкам

Команда хоккеиста провела встречу с клубом "Баффало Сэйбрз", который проиграл со счётом 3:4.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", российский хоккеист Александр Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд и побил собственный рекорд "Баффало Сэйбрз", установленный 12 лет назад. Видео с рекордным голом команда опубликовала в "Твиттере".

Овечкин забросил шайбу в матче против "Баффало Сэйбрз", сделав счёт 3:3. В итоге "Кэпиталз" победили со счётом 4:3 по буллитам. А россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало для него рекордом.

На данный момент на его счету 23 балла по системе "гол+пас" (17+6). После игры Овечкин признался, что хотел оформить в этой игре хет-трик, чтобы установить исторический рекорд лучшей лиги мира, передаёт "Газета.ру".

Как ранее писал Лайф, Овечкин отметился хет-триком в матче против "Каролины", который стал для него вторым кряду. За три дня до этого он отправил три шайбы в ворота "Детройта".