Пострадавшая в Швейцарии россиянка находится в тяжёлом состоянии

Остальные граждане РФ получили незначительные травмы, есть переломы. Их могут выписать из больницы уже сегодня.

Россиянка, пострадавшая в результате ДТП с автобусом возле швейцарского Цюриха, находится в тяжёлом состоянии. Остальные девять граждан РФ смогут покинуть больницу в ближайшие часы. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь Посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

— В настоящее время одна гражданка РФ находится в тяжёлом состоянии. Она нетранспортабельна. Остальные пострадавшие россияне уже сегодня смогут покинуть больницу. Речь идёт о незначительных травмах, есть переломы, — сказал Смирнов.

Как уже сообщал Лайф, авария произошла утром, когда рейсовый автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали, среди них — десять россиян.