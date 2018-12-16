Пострадавшая в Швейцарии россиянка находится в тяжёлом состоянии

Россиянка, пострадавшая в результате ДТП с автобусом возле швейцарского Цюриха, находится в тяжёлом состоянии. Остальные девять граждан РФ смогут покинуть больницу в ближайшие часы. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь Посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.
— В настоящее время одна гражданка РФ находится в тяжёлом состоянии. Она нетранспортабельна. Остальные пострадавшие россияне уже сегодня смогут покинуть больницу. Речь идёт о незначительных травмах, есть переломы, — сказал Смирнов.
Как уже сообщал Лайф, авария произошла утром, когда рейсовый автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали, среди них — десять россиян.
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