Оставшиеся в Китае туристы из Хабаровского края могут вернуться домой 19 декабря

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Оставшиеся в Китае туристы из Хабаровского края могут вернуться домой 19 декабря

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Китайский Хайнань. Фото: pixabay.com

Ранее в Хабаровск прилетело порядка 60 жителей региона, отдыхавших на китайском острове Хайнань.

Свыше 160 туристов из Хабаровского края, которые воспользовались услугами туроператора "Жемчужная река", могут вернуться домой из Китая 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минкультуры региона — начальника управления по туризму Виталия Селюкова.

— Надеемся, что 19 декабря заберём наших туристов, — сказал он.

Ранее в Хабаровск рейсом "ИрАэро" из Китая вернулось порядка 60 жителей региона, которые отдыхали на острове Хайнань. Ранее эта авиакомпания прекратила полёты между островом Хайнань и Россией из-за долгов туроператора. На родину не смогли вылететь 1,5 тысячи россиян.

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