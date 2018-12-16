В Петербурге BMW на большой скорости снёс полицейский УАЗ — видео

От удара машина правоохранителей перевернулась на бок. Пострадал один человек. Информации о степени тяжести повреждений нет.

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре автомобиль BMW на большой скорости врезался в полицейский УАЗ. Видео с камер наблюдения опубликованы в Сети.

На кадрах видно, что УАЗ правоохранителей ехал поперёк дороги с включёнными проблесковыми маячками. Немецкая иномарка ехала в левом ряду, не успела затормозить и врезалась в бок УАЗа.

От полученного удара автомобиль полицейских перевернулся на бок. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек, о степени тяжести повреждений не сообщается.