В Петербурге BMW на большой скорости снёс полицейский УАЗ — видео

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре автомобиль BMW на большой скорости врезался в полицейский УАЗ. Видео с камер наблюдения опубликованы в Сети.
На кадрах видно, что УАЗ правоохранителей ехал поперёк дороги с включёнными проблесковыми маячками. Немецкая иномарка ехала в левом ряду, не успела затормозить и врезалась в бок УАЗа.
От полученного удара автомобиль полицейских перевернулся на бок. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек, о степени тяжести повреждений не сообщается.
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