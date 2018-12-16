Собянин: Серый и скучный сезон в Москве превращается в яркий праздник

Мэр отметил, что это очень важно для города, который по три-четыре зимних месяца не видит солнца.

Серый и скучный зимний сезон в Москве в 2018 году, как и всегда в последние годы, превратился в яркий новогодний праздник. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

— В 2010 году перед Новым годом была заполнена треть номеров в гостиницах, сегодня они заполнены все. Едут автобусы из близлежащих городов, приезжают люди из других стран, регионов. Москва бурлит в это время, она ожила, как ожили наши зимние парки, скверы: работают лыжня, ледовые площадки, в районах столицы открываются новые фестивальные площадки. Самый тёмный, серый и скучный сезон превращается в великолепный, яркий праздник. Это очень важно для города, который по три-четыре зимних месяца не видит солнца, — создать праздник и хорошее настроение для людей, — сказал Собянин.

Мэр добавил, что в этом году туристический бизнес в столице показал существенное развитие. За семь лет турпоток увеличился более чем в два раза.

14 декабря в Москве в шестой раз стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". По всей Москве откроется 78 его площадок. В рамках фестиваля будут работать бесплатные мастер-классы, пройдут уличные спектакли.