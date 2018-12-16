Путин поздравил народного артиста России Юрия Николаева с юбилеем

По словам главы государства, телеведущий заботится о молодых, начинающих артистах и музыкантах.

Российский лидер Владимир Путин поздравил телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева в 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Высокий профессионализм, поистине неисчерпаемая энергия и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям на протяжении многих лет помогают Вам оставаться популярным, востребованным телеведущим, воплощать в жизнь интересные и разноплановые творческие проекты, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Николаев искренне заботится о молодых, начинающих артистах и музыкантах. Путин также пожелал телеведущему вдохновения и благополучия.

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев вёл музыкальную программу "Утренняя почта", а в 1997 вёл обновлённую телепередачу. Он также был ведущим "Утренней звезды", "Голубого огонька" и "Песни года". Звание Народного артиста России ему было присвоено в 1998 году.