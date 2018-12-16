Конструктор рассказал о главном недостатке украинских бронекатеров

На сегодняшний день Украина не обладает ракетами, которые могли бы поражать цель на море.

Главным недостатком бронекатеров типа "Гюрза-М" является отсутствие на них управляемых ракет. Об этом в эфире украинского Пятого канала рассказал главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко.

— Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М"), это основная проблема, — отметил Белозубченко, подчеркнув, что на Украине не имеется ракет, которые могли бы поражать цель на море.

Исходя из опыта эксплуатации ПТУР "Барьер" в Казахстане, использование ракет с ручным указанием цели в море является проблематичным, однако системы с автоматическим наведением нет.

Также Белозубенко опроверг информацию о том, что украинское Министерство обороны заказало восьмой катер "Гюрза-М", отметив, что в настоящий момент идёт строительство только седьмого.

В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", два из которых были задержаны погранслужбой ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября.