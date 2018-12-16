В ДНР сообщили, что ВСУ перебросили к Донецкой области четыре самолёта Су-25

В республике подчеркнули, что способны на безопасной дистанции уничтожить авиацию украинских силовиков.

Вооружённые силы Украины перебросили четыре Су-25 к Донецкой области, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск звена из четырёх самолётов Су-25. Не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут применяться Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара, — пояснил Безсонов.

Он подчеркнул, что подразделения ПВО республики способны на безопасной дистанции уничтожить авиацию украинских силовиков.