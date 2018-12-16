На Байкал на велосипеде. Под Магаданом местные жители нашли замерзающего испанца

По словам молодых людей, они обнаружили незадачливого туриста с посиневшей рукой в палатке.

В Магаданской области трое местных жителей спасли замерзающего путешественника из Испании, который планировал добраться на велосипеде из Магадана на озеро Байкал по колымской трассе. Об этом сообщает местное издание "Весьма".

По данным портала, сначала молодые люди по имени Ваха, Аслан и Муса встретили гражданина Испании Маркуса в районе посёлка Ларюковая, когда ехали в Магадан. Они попытались отговорить его от безумной затеи, потому что ожидались сильные морозы, однако путешественник не послушал их.

На обратном пути мы специально ехали посмотреть, как он там, глядели по сторонам, и нашли его в палатке на Бурхалинском перевале Местный житель Ваха

По словам спасителей туриста, у Маркуса было обморожение руки. Они погрузили его вещи в машину, привезли в город Сусуман и вызвали мужчине скорую. После того как ему стало лучше, они посадили испанца на автобус в Магадан, где администрация города выразила готовность помочь ему найти билеты домой.

Отметим, что расстояние от Магадана до озера Байкал составляет более пяти с половиной тысяч километров, а температура воздуха в некоторых местах пути доходила до –50 градусов.