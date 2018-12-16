В Подмосковье найдены мёртвыми пять человек

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В Подмосковье найдены мёртвыми пять человек

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пока есть две версии гибели людей — удар током и отравление некачественным алкоголем.

Пять человек найдены мёртвыми в подмосковной деревне Шестово. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного управления СК России Ольгу Врадий.

— Следователи выехали на место. Причина смерти пока не установлена, — приводит агентство слова собеседника.

Врадий добавила, что следствие рассматривает в качестве версии гибели людей удар током.

В свою очередь телеграм-канал Mash пишет, что все пять человек отравились некачественным алкоголем. Что именно они пили и где купили спиртное, пока не известно.

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