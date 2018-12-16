Пятеро мужчин, погибшие в Подмосковье, могли отравиться газом

Читайте также

Пятеро мужчин, погибшие в Подмосковье, могли отравиться газом

293

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали проверку после гибели пяти человек в Домодедовском районе Московской области. Об этом сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.

— По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, смерть мужчин могла наступить от отравления бытовым газом, — приводит слова Врадий агентство городских новостей "Москва".

Точная причина гибели людей будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщал Лайф, в подмосковной деревне Шестово были найдены мёртвыми пять человек. Ранее среди вероятных версий трагедии назывались отравление контрафактным алкоголем и удар током.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×