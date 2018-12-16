Пятеро мужчин, погибшие в Подмосковье, могли отравиться газом

Следователи начали проверку после гибели пяти человек в Домодедовском районе Московской области. Об этом сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
— По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, смерть мужчин могла наступить от отравления бытовым газом, — приводит слова Врадий агентство городских новостей "Москва".
Точная причина гибели людей будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уже сообщал Лайф, в подмосковной деревне Шестово были найдены мёртвыми пять человек. Ранее среди вероятных версий трагедии назывались отравление контрафактным алкоголем и удар током.
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