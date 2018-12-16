Более половины японцев верят в возвращение двух спорных островов из четырёх

При этом около трети опрошенных считают, что Страна восходящего солнца должна вернуть все спорные территории.

В Японии провели опрос, согласно которому более 53% жителей считают, что правительство Синдзо Абэ должно сконцентрироваться на переговорах с Россией о возвращении хотя бы двух из четырёх спорных островов. Такие данные приводит агентство Киодо.

Так, 53,2% респондентов согласились с пунктом о "возврате сначала двух островов и дальнейшем обсуждении судьбы оставшихся двух островов". Любопытно, что 28,6% заявили о необходимости вернуть сразу все спорные территории, а 7,3% считают, что Япония сможет вернуть только два острова.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых обсудили вопрос заключения мирного договора между странами. Любопытно, что 67% японцев, согласно опросам, поддержали данную инициативу, а сам Абэ заявил о твёрдом намерении подписать документ.