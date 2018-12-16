Избирком Приморья попросил прокуратуру проверить фейки о нарушениях на выборах

Представители ЦИК обнаружили видео, где зафиксирован вброс на двух избирательных участках, однако после проверки стало известно, что на роликах были представлены иные помещения.

Избирательная комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фейковые видео о нарушениях на выборах главы Приморского края. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

— Мы увидели несколько видео, в частности, с УИК № 309 в Артёме и № 520 во Владивостоке. На обоих видео зафиксировано, что есть вброс, — сказал он.

По его словам, члены комиссии проверили информацию о вбросах, которые якобы были зафиксированы на видео. По результатам проверки стало известно, что на роликах были представлены иные помещения.

— К примеру, в одном из роликов присутствует массовый вброс бюллетеней в стационарный ящик для голосования с указанием на конкретный участок, выясняется, что на этом участке в наличии имеется только КОИБ, — отметил представитель ЦИК.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, в Приморском крае завершилось голосование на повторных выборах губернатора. На пост губернатора края баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

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