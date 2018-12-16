Ночь на понедельник может стать самой холодной в Москве с начала зимы

Ближайшей ночью из-за малооблачной и спокойной антициклонной погоды температура в столице может понизиться до –17 градусов, а в области — до –19.

Ночь на понедельник, 17 декабря, может стать самой холодной в столице с начала зимы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Наиболее холодная погода была зафиксирована 1 декабря, когда температура воздуха составила –15,1 градуса. Ближайшей ночью из-за малооблачной и спокойной антициклонной погоды температура в столице может понизиться до –17 градусов, а в области — до –19, местами до –24.

— Будьте внимательны и осторожны, одевайтесь теплее! — рекомендуют синоптики.