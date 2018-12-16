Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили принесла присягу при вступлении в должность президента Грузии. Церемония инаугурации состоялась в городе Телави в средневековой резиденции царя Ираклия Второго.

— Я, президент Грузии, перед лицом Бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, её единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины, — принесла клятву новый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Сообщается, что в мероприятии приняло участие около 1,8 тысячи человек, в числе которых были гости из других стран, члены грузинского правительства, депутаты, патриарх Илия Второй и другие, а также экс-президент Георгий Маргвелашвили. После церемонии состоится официальный приём гостей в Телавском театре.