Кожемяко набирает более 61% голосов на выборах после обработки 41,49% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набирает 61,45 процента голосов после обработки 41,49 процента бюллетеней на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

На втором месте идёт кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, у него 25,19 процента. Третий — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,24 процента, а четвёртое место занимает Роза Чемерис ("За женщин России") — 3,81 процента.

Сегодня, 16 декабря, в Приморском крае завершилось голосование на повторных выборах губернатора. На пост главы региона баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").