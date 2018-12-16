Петергоф, Байкал и Красная площадь. Названы главные достопримечательности РФ

Красная площадь возглавила рейтинг самых популярных достопримечательностей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства "ТурСтат".
— Самые популярные достопримечательности России находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Подмосковье и Сибири, — указано в статистике.
В топ-5 достопримечательностей России, популярных у туристов, также вошли Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский Кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.
Агентство отмечает, что туристическую локацию Москвы ежегодно посещают более 20 млн гостей столицы.
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