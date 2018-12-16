В ЛНР сообщили о прибытии на КПП "Станица Луганская" бойцов "Правого сектора"

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В ЛНР сообщили о прибытии на КПП "Станица Луганская" бойцов "Правого сектора"

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Радикалы, по словам начальника пресс-службы НМ ЛНР Якова Осадчего, прибыли на пункт пропуска усиления контроля за пересечением линии соприкосновения.

Бойцы экстремистской организации "Правый сектор"* прибыли на единственный КПП между ЛНР и подконтрольной Киеву территории Луганской области "Станица Луганская". Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, радикалы прибыли на пункт пропуска для усиления контроля за пересечением линии соприкосновения.

— На КПВВ "Станица Луганская" прибыли каратели добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением, — сказал он.

Осадчий добавил, что украинские власти продолжают информационную кампанию против жителей ДНР и ЛНР. Как отмечает Осадчий, 11 декабря СБУ выпустила серию буклетов на украинском и английском языках, где гражданам сообщают "об открытом военном вторжении России". В частности, в них изложены якобы факты российской агрессии, собранные как Службой безопасности Украины, так и активистами.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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