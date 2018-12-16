Епифаний: Новая церковь не будет принимать весомых решений до выдачи томоса

Глава так называемой Православной церкви Украины "митрополит" Епифаний (Думенко) заявил, что до получения томоса сама структура не будет принимать никаких весомых решений.

— Томос — это документ, который оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, и после этого мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут руководить и участвовать в развитии этой церкви, — сказал он.

Кафедральным собором "новой церкви" станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве, заявил Епифаний.

— В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы осознаём, насколько дорогой нашему народу является эта памятка и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней... Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, так как во Владимирском соборе будет и впредь совершать свои богослужения святейший патриарх Филарет, сейчас являющийся почётным духовным наставником Украинской православной церкви, — сказал Епифаний при общении с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве накануне состоялся "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии.

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