Кожемяко пообещал обновить команду в случае победы на выборах главы Приморья

После обработки половины протоколов врио губернатора региона набирает около 60 процентов голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко в случае победы на выборах намерен обновить управленческую команду в регионе. Об этом он заявил журналистам.

— Безусловно, мы будем работать все вместе, мы будем обновлять и потенциал, и команду, которая знает истинное положение дел, которой доверяют люди, — приводит ТАСС слова Кожемяко.

Он добавил, что в своей работе будет опираться на помощь федерального центра.

Сегодня, 16 декабря, в Приморском крае завершилось голосование на повторных выборах губернатора. На пост главы региона баллотируются четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").