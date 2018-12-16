"Ожидаемый результат". Политолог объяснил лидерство Кожемяко на выборах

После подсчета 74,76% протоколов временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко набирает 59,92%.

Политолог Сергей Гребенюк в беседе с Лайфом объяснил, почему временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах главы региона. По его словам, такие результаты достаточно ожидаемы.

— В целом результат предварительного подсчёта голосов достаточно ожидаемый. Дело в том, что выборам предшествовали два месяца довольно серьёзной напряжённой работы и штаба кандидата и администрации, которую он возглавляет, — сказал Гребенюк.

По его словам, Олег Кожемяко как кандидат делал всё, чтобы "заработать свой электоральный капитал в регионе". Это, как отметил политолог, обширный цикл встреч с жителями муниципальных образований и масштабная работа его штаба.

— Здесь и содержательная часть его компании, которая фактически превратилась в компанию реальных дел, когда он решал конкретные проблемы, доносил до людей результаты своей работы как врио губернатора, — подчеркнул Гребенюк.

Политолог добавил, что также поддерживает позицию, что врио главы Приморья Олег Кожемяко за короткий срок сделал больше, чем его предшественник Андрей Тарасенко за год с момента назначения.

— Если говорить объективно, то Кожемяко более профессиональный и более компетентный государственный управленец. У него богатый политический опыт. Он умеет и выстроить работу на территории, а главное — качественно упаковать и презентовать населению, — резюмировал Гребенюк.

Напомним, что 16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

По последним данным, после подсчета 74,76% протоколов Олег Кожемяко набирает 59,92%.

Ранее член Общественной палаты России Максим Григорьев в беседе с Лайфом отмечал, что выборы проходили в прозрачной и корректной обстановке. По данным на 18:00 по местному времени проголосовать пришли 39,57%. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с сотрудниками нашего портала раскрыл причины аномально высокой явки.