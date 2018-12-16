Глава МИД Турции заявил, что США обдумывают возможность вывода войск из Сирии

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Глава МИД Турции заявил, что США обдумывают возможность вывода войск из Сирии

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Фото: © РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность вывода войск из Сирии. Об этом сообщает газета Turkiye.

— Президент США Трамп рассказал президенту Эрдогану о том, что он планирует выводить [войска] из Сирии, — приводит издание слова главы МИД.

Более детальных данных по этой теме газета не даёт.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри ранее заявил, что вывод войск с территории Сирии стал бы преждевременным, способствовал бы возвращению террористов ИГИЛ*, а также поставил бы под угрозу безопасность Иордании, Израиля и Турции.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

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