Глава МИД Турции заявил, что США обдумывают возможность вывода войск из Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность вывода войск из Сирии. Об этом сообщает газета Turkiye.
— Президент США Трамп рассказал президенту Эрдогану о том, что он планирует выводить [войска] из Сирии, — приводит издание слова главы МИД.
Более детальных данных по этой теме газета не даёт.
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри ранее заявил, что вывод войск с территории Сирии стал бы преждевременным, способствовал бы возвращению террористов ИГИЛ*, а также поставил бы под угрозу безопасность Иордании, Израиля и Турции.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
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