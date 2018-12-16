Блок Пашиняна набрал в парламенте по итогам выборов 88 мест из 132

В ЦИК также отметили, что партия "Просвещённая Армения" получит 18 мандатов, а "Процветающая Армения" — 26.

Блок и. о. премьер-министра Никола Пашиняна набрал в парламенте Армении 88 мест из 132. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центральной избирательной комиссии Армении Тиграна Мукучяна.

— Блок "Мой шаг" и. о. премьер-министра Никола Пашиняна собрал 70,42% голосов избирателей. За блоком идут партии "Процветающая Армения" с результатом 8,26% и "Просвещённая Армения", — сказал Мукучян.

Он уточнил, что всего на выборах проголосовали более 1,2 млн избирателей. Новый парламент будет состоять из 132 депутатов, блок и. о. премьера Пашиняна получил 88 мандатов. Партия "Просвещённая Армения" получит 18 мандатов, а "Процветающая Армения" — 26.

Как отмечается, парламент прошлого созыва состоял из 105 депутатов.

Напомним, в Армении 9 декабря состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них, по данным ЦИК страны, составила 48,63%.