В ДНР заявили о столкновении с украинскими разведчиками

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В ДНР заявили о столкновении с украинскими разведчиками

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Украинские военные. Фото © Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Военнослужащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку приблизиться к позициям Донецкой Народной Республики на севере, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Наши наблюдатели своевременно обнаружили приближающегося противника и огнём из стрелкового оружия вынудили его отказаться от выполнения задачи, — пояснил он.

В результате пострадали пять украинских силовиков.

Напомним, 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит вооружённую провокацию в Донбассе, которую может устроить уже в ближайшие дни.

Читайте материал Лайфа "Реванш по-украински. Киев готовится к наступлению в Донбассе".

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