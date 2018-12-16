В ДНР заявили о столкновении с украинскими разведчиками

Военнослужащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку приблизиться к позициям Донецкой Народной Республики на севере, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Наши наблюдатели своевременно обнаружили приближающегося противника и огнём из стрелкового оружия вынудили его отказаться от выполнения задачи, — пояснил он.
В результате пострадали пять украинских силовиков.
Напомним, 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит вооружённую провокацию в Донбассе, которую может устроить уже в ближайшие дни.
Читайте материал Лайфа "Реванш по-украински. Киев готовится к наступлению в Донбассе".
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