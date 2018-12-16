Автолюбители подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей

В силовой установке не было смазки, что вело к повреждению механизма и утечке топлива.

Не менее 360 автолюбителей из США подали коллективный иск против южнокорейских производителей автомобилей KIA и Hyundai из-за возникающих проблем с двигателями.

Согласно заявлениям истцов, в силовой установке не было смазки, что вело к повреждению механизма и утечке топлива. В некоторых случаях даже происходило возгорание двигателя.

Такие проблемы были обнаружены в машинах Hyundai Sonata, KIA Optima и KIA Sportage.

Производители возникшую ситуацию пока не комментируют.

Ранее блогер сравнил автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio, которые производятся на одном заводе и расположены в одном ценовом сегменте.