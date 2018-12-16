Автолюбители подали иск против KIA и Hyundai из-за самовозгорающихся двигателей

Не менее 360 автолюбителей из США подали коллективный иск против южнокорейских производителей автомобилей KIA и Hyundai из-за возникающих проблем с двигателями.
Согласно заявлениям истцов, в силовой установке не было смазки, что вело к повреждению механизма и утечке топлива. В некоторых случаях даже происходило возгорание двигателя.
Такие проблемы были обнаружены в машинах Hyundai Sonata, KIA Optima и KIA Sportage.
Производители возникшую ситуацию пока не комментируют.
Ранее блогер сравнил автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio, которые производятся на одном заводе и расположены в одном ценовом сегменте.
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