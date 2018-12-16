Несколько человек пытались проголосовать в Приморье по поддельным паспортам СССР

Несколько человек пытались проголосовать на выборах главы Приморского края по поддельным паспортам СССР. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.
По его словам, несколько человек написали в жалобу в ЦИК, где указали, что им не дают проголосовать по паспорту Советского Союза.
— Когда мы выяснили, что несколько человек предъявляют, мы удивились — новый паспорт (СССР. — Прим. ред.). Дата выдачи у всех — 24 января 2018 года. Мы знаем, что данные граждане имеют паспорта РФ, но предъявлять их они отказывались, — отметил Шевченко.
Напомним, что 16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").
По последним данным, после подсчёта 74,76% протоколов Олег Кожемяко набирает 59,92%.
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