Турбизнес процветает. Иностранцы стали чаще приезжать в Москву

Туристический бизнес в Москве приносит в бюджет столицы достаточно денег, которых хватило бы на полную реализацию программы реновации, а иностранные туристы стали много чаще посещать Белокаменную, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

— Туристический бизнес приносит Москве такие ресурсы, какие, например, необходимы для программы реновации. Только за счёт поступлений в бюджет от турбизнеса можно полностью реализовать программу реновации. А это касается почти каждого десятого москвича, — пояснил Собянин в эфире канала "Россия 1".

Он подчеркнул, что Москва становится всё более популярной у иностранцев, а сам город превращается в яркий праздник.

Напомним, Красная площадь возглавила рейтинг самых популярных достопримечательностей России.