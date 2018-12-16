Отдирали ото льда. В Татарстане спасли щенят, брошенных умирать в замёрзшую реку

Читайте также

Отдирали ото льда. В Татарстане спасли щенят, брошенных умирать в замёрзшую реку

1618
Волонтёры рассказали, что им пришлось ползти на животах по льду, чтобы добраться до животных.

Под Набережными Челнами зоозащитники спасли четырёх брошенных новорождённых щенят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Зоозащитники спасли четырёх новорожденных щенят, которых выбросили умирать в замёрзшую реку под Набережными Челнами Волонтер Варвара рассказала @lifenews_ru, что им пришлось ползти к вмёрзшим в лёд щенятам на животах, чтобы не провалиться в воду. Малышей буквально выковыривали изо льда. Сейчас им ищут хозяев #life#news#первые#новости#лайф#собаки#животные#щенки#татарстан#челны#набережныечелны

Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru)

Волонтёры рассказали телеграм-каналу Life Shot, что им пришлось ползти на животах по льду, чтобы не провалиться в воду. Щенят буквально выковыривали изо льда. В настоящее время им ищут хозяев.

Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске диггер спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×