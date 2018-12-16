Отдирали ото льда. В Татарстане спасли щенят, брошенных умирать в замёрзшую реку

Волонтёры рассказали, что им пришлось ползти на животах по льду, чтобы добраться до животных.

Под Набережными Челнами зоозащитники спасли четырёх брошенных новорождённых щенят.

Волонтёры рассказали телеграм-каналу Life Shot, что им пришлось ползти на животах по льду, чтобы не провалиться в воду. Щенят буквально выковыривали изо льда. В настоящее время им ищут хозяев.

Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске диггер спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой.