Отдирали ото льда. В Татарстане спасли щенят, брошенных умирать в замёрзшую реку

Под Набережными Челнами зоозащитники спасли четырёх брошенных новорождённых щенят.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зоозащитники спасли четырёх новорожденных щенят, которых выбросили умирать в замёрзшую реку под Набережными Челнами Волонтер Варвара рассказала @lifenews_ru, что им пришлось ползти к вмёрзшим в лёд щенятам на животах, чтобы не провалиться в воду. Малышей буквально выковыривали изо льда. Сейчас им ищут хозяев #life#news#первые#новости#лайф#собаки#животные#щенки#татарстан#челны#набережныечелны
Волонтёры рассказали телеграм-каналу Life Shot, что им пришлось ползти на животах по льду, чтобы не провалиться в воду. Щенят буквально выковыривали изо льда. В настоящее время им ищут хозяев.
Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске диггер спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени