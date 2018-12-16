Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после обработки 90% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набирает на повторных выборах главы региона 60,87 процента голосов после обработки 90,06 процента протоколов. Это следует из данных Центризбиркома РФ.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87 процента голосов. На третьем идёт Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28 процента, а на четвёртом — кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис с 3,85 процента голосов избирателей.

Напомним, что 16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").

Ранее политолог Сергей Гребенюк в беседе с Лайфом назвал ожидаемым лидерство Олега Кожемяко в голосовании. По его мнению, этот кандидат делал всё, чтобы "заработать свой электоральный капитал в регионе".