Кожемяко пообещал вернуть в Приморский край прямые выборы мэров

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко считает неминуемым возвращение к возможности прямых выборов мэров и глав муниципальных районов.

— Я выступал и выступаю за прямые выборы после того, как это примет Законодательное собрание. Может, будет переходный период, может, не будет. Но тем не менее это неминуемо, — сказал он журналистам.

Ранее врио главы Приморья пообещал обновить управленческую команду в регионе в случае победы на выборах.

Напомним, что 16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").