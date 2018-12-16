В Нью-Джерси запретили цирки с дикими животными

Это первый американский штат, где "зверей защитят от злоупотреблений" в путешествующих шоу.

Губернатор штата Нью-Джерси (США) Фил Мёрфи подписал закон, который запрещает использовать диких и экзотических зверей "в номерах с путешествующими животными".

— Место этих животных — в их естественной среде обитания или в заповедниках, но никак не на представлениях, где под угрозой их безопасность и безопасность людей, — заявил губернатор, слова которого приводятся на его сайте.

— Таким образом Нью-Джерси стал первым американским штатом, где "защитят диких зверей от злоупотреблений в кочующих шоу", — отмечается в сообщении.

Закон посвящён 36-летнему слону Ноуси с артритом, которого принуждали к поездкам по Америке и выступлениям в цирке. Сейчас за ним ухаживают в заказнике для слонов в штате Теннесси.