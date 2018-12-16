Внедорожник сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге внедорожник Ford сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе. Об этом рассказали в управлении ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщается, что наезд произошёл на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщина 1983 года рождения была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии в детскую городскую больницу была доставлена девочка 2014 года рождения.
При этом ещё двое детей не получили серьёзных травм в результате инцидента. Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.
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