Внедорожник сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе в Петербурге

Женщина и её дочь доставлены в медучреждения города в тяжёлом состоянии. Ещё двое детей не получили серьёзных повреждений.

В Санкт-Петербурге внедорожник Ford сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе. Об этом рассказали в управлении ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что наезд произошёл на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщина 1983 года рождения была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии в детскую городскую больницу была доставлена девочка 2014 года рождения.

При этом ещё двое детей не получили серьёзных травм в результате инцидента. Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.