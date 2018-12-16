Ранено более 40 человек. Появилось видео с места взрыва в ресторане в Японии

В результате взрыва и пожара в ресторане на севере Японии пострадали более 40 человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно разрушенное взрывом здание, всё ещё охваченное пламенем.
火事で駐車場から出られません pic.twitter.com/Bp48TFk6Wn— 紫しょうが@1209横アリ❤ (@shoogaxxx) 16 декабря 2018 г.
16 декабря 2018 г.
札幌の爆発ヤバイな— ジミーちゃん (@0816Jimmy) 16 декабря 2018 г.
アパマンショップ消えてる pic.twitter.com/QRq18XL8EZ
地下鉄平岸駅の交差点付近の居酒屋が爆発したみたい。店が潰れてた。今は炎が上がってて、さらに爆発の恐れありで近づかないようにと。 pic.twitter.com/6AO2TjUIDU— 寿 (@kot0buk1) 16 декабря 2018 г.
Пока не известно, что послужило причиной взрыва, но полиция заблокировала участок в районе Хирагиши в Саппоро на острове Хоккайдо.
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