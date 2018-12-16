Ранено более 40 человек. Появилось видео с места взрыва в ресторане в Японии

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Ранено более 40 человек. Появилось видео с места взрыва в ресторане в Японии

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В результате взрыва и пожара в ресторане на севере Японии пострадали более 40 человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно разрушенное взрывом здание, всё ещё охваченное пламенем.

Пока не известно, что послужило причиной взрыва, но полиция заблокировала участок в районе Хирагиши в Саппоро на острове Хоккайдо.

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