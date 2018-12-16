Смотрим вязкость и маркировку. Эксперты рассказали, как выбрать масло для авто

Более вязкое устойчиво к жаркой погоде, а вот более жидкое подойдёт в мороз, но быстрее изнашивает двигатель.

Эксперты издания "Автовзгляд" рассказали, как правильно выбирать моторное масло для автомобиля и на что следует обратить внимание при его покупке.

Прежде всего внимание стоит обратить на вязкость. Так, более жидкое масло подойдёт в холодную погоду, однако быстрее изнашивает двигатель. Вязкое бесполезно в морозы, но лучше справляется в жару. Для того чтобы их отличить, необходимо изучить маркировку: зимнее — с буквой W (Winter), а летнее — с индексом SAE. Для холодного времени года насчитывается шесть видов жидкости, для лета — два.

Также существует масло с маркировкой 0W40, которое подходит для работы при температуре от –35 до +35 градусов. Эксперты также обращают внимание на необходимость своевременной замены масла и масляного фильтра.