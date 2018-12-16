Называл идиотами. Сотрудники Tesla рассказали о тирании Илона Маска

Работники корпорации пожаловались на то, что он вёл себя очень нетерпеливо и повышал голос.

Бывшие и нынешние сотрудники компании Tesla рассказали о тирании главы Илона Маска. Интервью с работниками опубликовал журнал Wired.

Сотрудники описали случай, когда Маск подошёл к неисправному конвейеру и грубо спросил: "Кто это сделал?" После ответа одного работника он раздражённо спросил: "Ты над этим работал?" И после ответа Маск назвал подчинённого тупым идиотом и велел уходить и не возвращаться.

Также в компании ходили слухи о том, что Маск однажды решил не брать на работу человека из-за того, что ему не понравилась его обувь. Кадровый консультант подробно описал Маску квалификацию кандидата, но это не переубедило главу Tesla, так как он слишком сфокусировался на обуви.

Кроме того, кандидатам рекомендовали не душиться перед собеседованием, потому что миллиардер не переносит резкие запахи. Однажды он чуть не устроил истерику из-за запаха горелого пластика.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Илон Маск готовится запустить первый тоннель для беспилотных автомобилей.