"Пародия на автокефалию". Молдавский епископ осудил раскол на Украине

Священнослужитель отметил, что политика ни при каких обстоятельствах не должна вмешиваться в дела церкви.

Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что церковный раскол на Украине является пародией на автокефалию и несчастьем для верующего народа страны. Слова молдавского священнослужителя приводит РИА "Новости".

— Это пародия на автокефалию, я её категорически осуждаю, и у меня не может быть другого мнения, отличного от мнения Русской православной церкви. Я думаю, что это несчастье для верующего народа Украины, — сказал епископ.

Он выразил надежду, что такое больше никогда не повторится и не затронет другие народы и церкви, так как нынешние события — это "издевательство над православной традицией".

— Этот раскол, уже показывающий печальные последствия, вовлёк в свои сети значимые фигуры. Как в церкви, я имею в виду патриарха Варфоломея, так и в политике, имею в виду президента Украины Петра Порошенко. Пока будет вмешиваться политика в дела церкви, до тех пор не будет мира и спокойствия в душе верующего, — резюмировал епископ Маркелл.

Власти Украины рассчитывают в начале 2019 года получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве накануне прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии.

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