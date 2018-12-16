Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Сычуань, есть пострадавшие

Из-за подземных толчков власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как минимум 16 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на администрацию провинции.

From the #RedCross of #China, this video shows major damage to a building in today’s M5.7 #earthquake in Sichuan. The full effects of the disaster are not yet known. #StaySafe pic.twitter.com/omDvFBVMcH — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) 16 декабря 2018 г.

Сообщается также об эвакуации 378 человек. Из-за землетрясения власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, в регионе находятся порядка 300 спасателей.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:46 по местному времени в 70 километрах от города Ибинь. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Часть домов в регионе обрушилась, дороги перекрыты оползнями.