Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Сычуань, есть пострадавшие

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Сычуань, есть пострадавшие

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Фото: © Twitter / Hindustan Times

Из-за подземных толчков власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как минимум 16 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на администрацию провинции.

Сообщается также об эвакуации 378 человек. Из-за землетрясения власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, в регионе находятся порядка 300 спасателей.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:46 по местному времени в 70 километрах от города Ибинь. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Часть домов в регионе обрушилась, дороги перекрыты оползнями.

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