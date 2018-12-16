Белый дом и ведомства США начали готовиться к приостановке работы правительства

Всего с 1977 года подобная процедура проходила около 20 раз из-за разногласий администрации и конгресса.

Белый дом и ведомства США начали готовиться к возможной приостановке работы из-за разногласий между президентом страны Дональдом Трампом и демократами по вопросам строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Разногласия касаются количества выделенных денег. Трамп требует от конгресса $5 млрд на её строительство, тогда как демократы согласны предоставить лишь $1,3 млрд.

При этом бюджет на следующий год до сих пор не принят, несмотря на то что финансовый год начался с 1 октября. Работа правительства может быть приостановлена из-за отсутствия средств, если бюджет не будет принят до 21 декабря. Республиканцы пытаются найти все возможные варианты для избежания негативного сценария развития событий. В Белом доме же дали понять, что больше не будут поддерживать резолюции о временном продлении работы правительства.

Американский лидер неоднократно заявлял о желании приостановить работу некоторых ведомств из-за неготовности выделить ему нужную сумму денег для строительства стены. Без финансирования рискуют остаться четверть правительственных структур, среди которых Министерство внутренней безопасности, Минсельхоз, МВД, Госдеп, Минфин и Минторг.

Приостановка затронет около 800 тысяч из 2,1 млн госслужащих по всей стране. Всего с 1977 года подобная процедура проходила около 20 раз из-за разногласий администрации и конгресса.