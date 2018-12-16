В Австралии произошло сильное землетрясение

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В Австралии произошло сильное землетрясение

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Фото: © Flickr/Grant Matthews

Эпицентр подземных толчков находился в 195 километрах к северо-западу от города Карнарвон.

В штате Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр подземных толчков находился в 195 километрах к северо-западу от города Карнарвон. Очаг землетрясения был на глубине два километра.

На данный момент информации о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее Лайф рассказывал о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло в провинции Сычуань.

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