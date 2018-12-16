ГА ООН 17 декабря рассмотрит проект Порошенко о "милитаризации" Чёрного моря

По словам украинского лидера, "уже 41 страна согласилась быть соавторами данной резолюции".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил на пресс-конференции в Киеве, что в понедельник, 17 декабря, в Генассамблее ООН должно пройти голосование по внесённому Украиной проекту резолюции в связи с "милитаризацией" Чёрного и Азовского морей.

— 17 декабря, в Нью-Йорке в ООН рассмотрят проект резолюции ООН в связи с "милитаризацией" Чёрного и Азовского морей... По состоянию на два часа назад уже 41 страна согласилась быть соавторами данной резолюции. Мы надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра Генеральной ассамблеей будет одобрен, — заявил украинский лидер.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю и граничащих с РФ, ввели военное положение на 30 дней по решению главы Незалежной. Это произошло после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС незаконно вторглись в водное пространство России и были задержаны.